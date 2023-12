Was würden Sie denken, fühlen, wie würden Sie sich verhalten, wenn Sie heute erführen, dass Sie einer unheilbaren Krankheit litten, beispielswiese einer nicht therapierbaren Form von Krebs? Genau diesem – auf den ersten Blick sehr betrüblichen – Themenkomplex hat die schweizerisch-amerikanische Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross (1924–2004) einen großen Teil ihres beruflichen Wirkens gewidmet. 1969 veröffentliche sie das Buch „On Death and Dying“. In diesem verarbeitete sie die Erkenntnisse, welche sie in rund 200 Interviews mit todkranken Menschen gesammelt hatte. Zu dieser Zeit galt das Werk als revolutionär, gleichermaßen auch als Tabubruch, es machte die Autorin berühmt. Sie schrieb in der Folge eine Reihe weiterer Bücher und hielt Seminare auf der ganzen Welt ab, vor allem für Ärzte und Pflegepersonal.