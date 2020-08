Bet-at-home Sportwetten: „Es wird genauso viel gewettet wie 2019“

Viele europäische Fußball-Ligen wurden mit sogenannten Geisterspielen ohne Fans zu Ende gebracht. Für viele Fernseh-Zuschauer nimmt das den Reiz am Spiel. Spüren Sie das auch im Wettgeschäft?

Ich persönlich empfinde es auch so, dass die Spiele ohne Fans und Jubelstimmung nicht so attraktiv sind. Aber in unserem Geschäft hat dies bisher keine negativen Auswirkungen. An einem durchschnittlichen Bundesliga-Spieltag wird dieses Jahr genauso viel gewettet wie 2019.