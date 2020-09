Betrugsvorwürfe Grenke will Shortseller-Vorwürfe mit Sonderprüfung durch KPMG ausräumen

Grenke legte am Freitag erstmals eine umfassende Replik auf die Anschuldigungen vor. Zunächst hatte das Unternehmen nur die Behauptung Perrings zurückgewiesen, dass ein wesentlicher Teil der liquiden Mittel in der Bilanz nicht existiere, und auf die Konten bei der Bundesbank und deutschen Großbanken verwiesen. Finanzchef Sebastian Hirsch bekräftigte gegenüber den Analysten: „Es gibt kein Loch in der Kasse. Jeder einzelne Cent unserer Liquidität ist belegbar, nachweisbar und real existent.“ In die Kritik geraten war auch die Gepflogenheit von Grenke, neue Regionen erst mit Franchisenehmern aufzubauen und diesen die neuen Unternehmen nach einigen Jahren abzukaufen. Dass die jungen Firmen wenig zum Ergebnis beitrügen, sei falsch, hieß es in der Stellungnahme. Grenke habe seit 2011 rund 100 Millionen Euro für die Übernahmen bezahlt - allein im vergangenen Jahr hätten diese aber einen Rohgewinn von 112 Millionen Euro beigesteuert.