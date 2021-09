Bewertung von 1,8 Milliarden Euro Lieferdienst Flink: jüngstes Einhorn Deutschlands

Inwiefern die nun erfolgte Beteiligung an Flink für Doordash auch in einer strategischen Partnerschaft münden wird, ist unklar. Unabhängig davon hat Doordash bereits im Frühjahr in Berlin eine deutsche Firma eintragen lassen. Noch hat Doordash allerdings kein Geschäft in Deutschland – ganz im Gegensatz zu Flink. Das Start-up wurde Anfang des Jahres gegründet von Oliver Merkel (Ex-Büroleiter der Beratungsfirma Bain), Christoph Cordes (Ex-Co-Chef von Home24) und dem früheren Foodora-Mitgründer Julian Dames. Mittlerweile unterhält Flink mehr als 100 kleiner Warenlager in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Kurierfahrer liefern den Nutzern binnen zehn Minuten Lebensmittel und sonstige Supermarktartikel, für eine Gebühr von 1,80 Euro.