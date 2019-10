Bewertungs-Mafia So erkennen Kunden im Internet falsche Bewertungen

Dennoch gibt es Anhaltspunkte, an denen man möglicherweise unechtes Feedback erkennen kann. So sind laut Halm beispielsweise Häufungen von Produktbewertungen auffällig. Wenn eine Ware generell schlecht bewertet wurde, innerhalb kurzer Zeit aber viele gute Bewertungen bekommen habe, sei das ein Indiz für Unstimmigkeiten. Besonders aussagekräftig sind aber die Profile der angeblichen Kunden: „Da sollte man schauen: Was bewertet dieser Nutzer. Sind das drei Staubsauger unterschiedlicher Art, hat er die höchstwahrscheinlich nicht gekauft. Oder wenn jemand den Friseur in München, das Café in Hamburg und den Teppichhändler in Münster am selben Tag bewertet, dann ist das sehr verdächtig“, sagt Halm. Je mehr ein Nutzer bewerte, desto wahrscheinlicher sei es, dass diese Rezensionen nicht echt sind.