Sky-Übernahme: Rupert Murdoch bietet Zugeständnisse an

Twenty-First Century Fox könnte die Sky-Nachrichten (Sky News) innerhalb der Gruppe als rechtlich getrennte Einheit aufstellen, teilte Murdochs Medienkonzern am Dienstag mit. Falls Murdochs Konzern, der bereits 39 Prozent an Sky hält, den Zuschlag für die restlichen 61 Prozent bekomme, könnte Fox den 24-Stunden-Nachrichtenkanal auch an den Unterhaltungsriesen Walt Disney weiterverkaufen. Murdoch will damit Bedenken der britischen Aufseher zur Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit der Sky-Nachrichten ausräumen.