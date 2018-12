BGH verbietet Uber Black Das steckt hinter dem neuen Uber-Verbot

Mit dem Urteil erweist sich Deutschland einmal mehr als Problemmarkt für Uber. Während es im Heimatmarkt läuft, Uber seinen Umsatz von zuletzt 7,5 Milliarden Dollar deutlich steigern wird und kommendes Jahr noch vor dem Konkurrenten Lyft an die Börse will, scheiterte hierzulande schon die ursprüngliche Geschäftsidee: Mit Uber Pop forderten die Kalifornier anfangs die Taxibranche heraus. Privatleute chauffieren Privatleute in Privatwagen, so die Idee. Das Oberlandesgericht Frankfurt verbot die Personenbeförderung durch Privatleute jedoch, der Europäische Gerichtshof zog nach.