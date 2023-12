Bieterprozess Bahn gibt Startschuss für Verkauf von Logistiktochter Schenker

Obwohl das Geschäft nicht mehr wie im vergangenen Jahr läuft, gilt Schenker als ein attraktiver Verkaufskandidat. Das Unternehmen gehört im weltweit zersplitterten Logistikmarkt in den Geschäftsfelder Landverkehr, See- sowie Luftfracht zu den vier größten der Welt. Schenker hat über 75.000 Mitarbeiter an mehr als 1800 Standorten in über 130 Ländern.



