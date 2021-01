Bieterprozess: Finanzinvestor Carlyle plant offenbar einen Verkauf der Klinikkette Ameos

Die Klinikkette Ameos steht Finanzkreisen zufolge zum Verkauf. Der Finanzinvestor Carlyle, der vor zehn Jahren bei dem Unternehmen mit Sitz in Zürich eingestiegen war, bereite einen Bieterprozess vor, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen. Die 2002 gegründete Ameos betreibt in Deutschland, Österreich und der Schweiz 96 Akutkliniken und psychiatrische Krankenhäuser. Gemessen an einem operativen Ergebnis (Ebitda) von rund 110 Millionen Euro und den Bewertungen vergleichbarer Krankenhaus-Betreiber könnte der Verkauf bis zu 1,3 Milliarden Euro einbringen.