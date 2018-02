Bike-Sharing Der Leihrad-Boom erfasst die Großstädte

Unternehmen, die so viel Geld in der Tasche haben wie oBike oder Mobike, können wahrscheinlich ohne Rücksicht auf die Kosten expandieren. Was macht es da schon, wenn ein paar Räder in Donau, Isar, Main oder Spree landen? Nicht einmal die 48,5 Prozent Anti-Dumping-Zoll für in China hergestellte Fahrräder schrecken die Markteroberer aus Fernost ab. Der hohe Zollsatz lasse sich durch die niedrigen Produktionskosten der Räder kompensieren, heißt es dazu bei oBike.