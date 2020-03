Bilanz-Vorlage Lufthansa-Chef Spohr: Brauchen Staatshilfe bei längerer Corona-Krise

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat in der Corona-Krise seinen Hilferuf an den Staat bekräftigt. „Je länger diese Krise andauert, desto wahrscheinlicher wird es, dass die Zukunft der Luftfahrt ohne staatliche Hilfe nicht gewährleistet werden kann“, erklärte er am Donnerstag zur Vorlage der Bilanz des vergangenen Jahres. Die Lufthansa ist wie alle anderen Airlines von der Pandemie massiv betroffen. Nur dank eines bis Mitte April laufenden Sonderflugplans für Heimkehrer werden demnächst überhaupt noch fünf Prozent der ursprünglich geplanten Flüge stattfinden. Rund 700 der 763 Flugzeuge der Flotte stünden am Boden. „Dieser außergewöhnlichen Situation müssen wir mit drastischen und zum Teil schmerzhaften Maßnahmen begegnen“, sagte Spohr. Beschäftigte müssten in Kurzarbeit gehen, die Dividende falle aus, und der Vorstand verzichte auf 20 Prozent seiner Grundvergütung.