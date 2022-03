Bilanzskandal Noch mehr EY-Prüfer haben wegen Wirecard Ärger mit der Aufsicht

Wirecards langjähriger Wirtschaftsprüfer Ernst & Young (EY) gerät wegen seiner Verstrickungen in den Bilanzskandal des Zahlungsdienstleisters noch stärker in Bedrängnis. Wie die WirtschaftsWoche aus Regierungskreisen erfuhr, sind die Ermittlungen der zuständigen Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) umfangreicher als bisher bekannt. Demnach hat die APAS zwölf frühere und aktuelle EY-Mitarbeiter ins Visier genommen, die an den Wirecard-Prüfungen beteiligt waren. Bisher war von sieben Verfahren die Rede.