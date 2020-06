Bilanzskandal Wirecard-Vorstand: Verschwundene Milliarden existieren mit „überwiegender Wahrscheinlichkeit“ nicht

Die Suche nach den verschwundenen Milliarden konzentrierte sich zuletzt auf die Philippinen. Von eben dort kamen am Wochenende allerdings schlechte Nachrichten: Die 1,9 Milliarden Euro, die dem Dax-Konzern in der Bilanz fehlen, liegen offenbar nicht in dem Inselstaat, wie der Präsident der Zentralbank in Manila am Sonntag mitteilte. Das Geld sei nicht in das Finanzsystem gelangt, sagte Benjamin Diokno. Bei den beiden Banken BDO und BPI, die im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal in Medienberichten genannt wurden, sei kein Kapital abgeflossen. Die Namen der zwei größten Finanzhäuser des Landes würden benutzt, um „die Spur der Täter zu verwischen“. Die Zentralbank werde Nachforschungen aber anstellen, versprach Dionko.