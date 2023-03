„Bild“-Chefredaktion muss gehen Schon wieder alles anders im Hause Springer

Es waren erfrischende Töne, die „Bild“ nach dem Reichelt-Skandal gut standen. Aber: Boie hatte von Anfang an keinen leichten Stand in der Redaktion. Er hatte zuvor bei der „Süddeutschen Zeitung“ gearbeitet, dort vor allem im Feuilleton geschrieben. Mit Boulevardjournalismus war er vor seinem Job als „Bild“-Chef nie in Berührung gekommen. Und mit der Zuspitzung, die diese Art der Berichterstattung erfordert, war er offenbar bis zuletzt nicht warm geworden. Seine Art kam nicht bei allen gut an, der „Spiegel“ berichtete zuletzt über einen mindestens von einer Seite offen ausgetragenen Konflikt mit Co-Chef und Reichelt-Gefolgsmann Paul Ronzheimer. Dieser halte Boie für „menschlich in Ordnung, aber einen inhaltlichen Totalausfall“, zitierte das Magazin interne Quellen. Boie war der alten Garde bei „Bild“ bis zuletzt fremd geblieben.