„Bild“-Chefredaktion muss gehen: Was der Bild-Coup über Springers Pläne verrät

Fest steht: Das dieswöchige Personalbeben an der „Bild“-Führungsspitze steht für eine „neue Qualität der Unberechenbarkeit“ seitens des Springer-Chefs, wie Mitarbeiter im „Spiegel“ lamentieren. Die zitierten Mitarbeiter dürften das kaum als Kompliment für Döpfner meinen – auch, wenn der Springer-Chef selbst es womöglich so lesen mag: „Ich bin unberechenbar, im besten Sinne“, brüstete er sich zuletzt in einem Porträt im „New York Magazine“. In einem dpa-Interview vom Januar lobte Döpfner seine „Selbstreflexion, um schnell den Kurs zu korrigieren, wenn sich eine Idee in eine falsche Richtung entwickelt“.



Letztere Aussage bezog sich auf das Projekt „Bild TV“, das noch unter der Führung Julian Reichelts gestartet war und in seiner damaligen Form „im Rückblick nicht die richtige Idee war“, wie Döpfner im Januar einräumte. Die Abberufung von Claus Strunz, den einst Reichelt als Verantwortlicher für das Bewegtbildangebot in die Chefredaktion geholt hatte, ist insofern nicht überraschend. Alexandra Würzbach war im März 2021 anlässlich einer kurzzeitigen Freistellung von Julian Reichelt in die Chefredaktion gerückt. Sie gilt als wenig digitalaffin, nannte sich selbst in einer „Bild“-Dokumentation einmal eine „alte Print-Sau“. Und ihr eilt der Ruf einer Reporterin voraus, die manchmal über die Stränge schlägt. Auch über Würzbachs Abgang aus der Chefredaktion war intern schon länger gerüchtet worden.