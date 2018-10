Billig-Airline Primera Air stellt Flugbetrieb ein und meldet Insolvenz an

Eine weitere europäische Fluggesellschaft gibt auf. Die nordische Billig-Langstreckenairline Primera Air stellt nach eigenen Angaben vom Montag den Betrieb ein. Die isländische Fluggesellschaft mit Sitz in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen war 2003 an den Start gegangen. Sie steuerte 97 Ziele in über 20 Ländern an. Noch vor wenigen Wochen hatte die Fluggesellschaft Expansionspläne und kündigte neue Routen an.