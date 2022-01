Billigflieger Drei Gründe, warum Ryanair in Frankfurt gescheitert ist

So war es am Ende für viele kein Wunder, dass O’Leary in Frankfurt scheiterte. Doch auch wenn er sich aus ähnlichen Gründen in Düsseldorf schwertat und seine Präsenz runterfuhr: Geschlagen sind die Iren in Deutschland nicht. Denn ob in Nürnberg oder Berlin: Woanders findet Ryanair aus ihrer Sicht passendere Bedingungen für ihr Modell. Und nach der Coronazeit umso mehr.



Mehr zum Thema: Die Zahlen zeigen, dass Ryanair die Krise besser überstanden hat als die Lufthansa. Mit neuen Digitalangeboten will der Ryanair nun zum Vorreiter beim Service werden. Das ist für die Linie fast überlebenswichtig.