Billigflieger Die nächste Attacke von Ryanair

Der in Polen ansässige Betrieb wird der Auftakt zu einer erneuten Zeitenwende in der Strategie des Preisbrechers aus Dublin. Denn wie Jacobs der WirtschaftsWoche erklärte, will die Linie künftig noch weitere Fluglinien in Europa übernehmen. „Das ist unser Plan und wir haben bereits erste Kontakte“, so Jacobs. Zwar könne er als Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft aus Rücksicht auf die Kapitalmarktaufsicht noch keine Namen nennen. „Doch ich wäre sehr überrascht, wenn wir in den nächsten Jahren nicht mindestens eine weitere Marke in unser Portfolio packen“, lacht er. In den kommenden fünf Jahren könnte es gar ein halbes Dutzend Ableger geben.