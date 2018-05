Billigflieger: Neue Übernahmefantasien beflügeln Norwegian Air

OsloNeue Übernahmespekulationen haben Anleger am Dienstag in Aktien von Norwegian Air getrieben. Die Titel stiegen um bis zu elf Prozent auf 278 norwegische Kronen, nachdem die spanische Zeitung „Expansion“ am Montag ohne konkrete Nennung von Quellen berichtet hatte, die britische Fluglinie IAG wolle 330 Kronen für Norwegian bieten.