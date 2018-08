Billigflieger Ryanair will nicht für Pilotenstreik-Chaos zahlen

Ryanair hat sich von einem aggressiven Nischenanbieter zum europäischen Marktführer entwickelt und befördert in Europa mittlerweile mehr Passagiere als die Lufthansa. Im Streit um Entschädigungen ist die Frage entscheidend, ob die Fluggesellschaft die Verspätung verursacht hat. Ryanair beruft sich auf die EU-Verordnung aus dem Jahr 2004, wonach ein Entschädigungsanspruch der Fluggäste entfällt, wenn die Verspätung oder der Flugausfall außerhalb der Kontrolle der Airline liegen. Das ist zum Beispiel bei einem Unwetter oder bei medizinischen Notsituationen der Fall und gilt laut Ryanair auch für Streiks. So habe etwa der Konkurrent Lufthansa in den letzten Jahren keine Entschädigungen für streikbedingte Ausfälle und Verspätungen zahlen müssen.