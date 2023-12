Billigreisen von Easyjet „Wir wissen, welche Hotels wir den Deutschen anbieten können – und welche lieber nicht“

Als Anbieter mit knapp zwei Millionen Kunden bekommen Sie bessere Konditionen als Tui mit jahrzehntelangen Verbindungen und 19 Millionen Gästen?

Zu den Einzelheiten will ich mich nicht äußern. Der Einkauf ist allerdings nicht der einzige Grund, warum wir günstiger sind. Wir arbeiten auch effizienter. Unsere Mutter Easyjet war schon immer besonders kostengünstig. Und wir sind es noch mehr. Denn Easyjet Holidays arbeitet „Digital First“. Wir haben ein digitales Herz, also alle Prozesse quasi um eine eigens dafür entworfene IT herum organisiert – und nicht die IT irgendwie an die Arbeitsweise angepasst. Also sind gerade in der Verwaltung oder der Planung, wo es möglich und sinnvoll ist, viele Routineprozesse automatisiert, die unsere traditionellen Wettbewerber mit einer großen Menge an Mitarbeitern erledigen.