Biocopy Dieser Mann will künftig Mutationen vorausahnen

Ein Innovations-Förderantrag beim Land Baden-Württemberg ist bereits gestellt. Das kleine Unternehmen Biocopy (30 Mitarbeiter) aus dem baden-württembergischen Emmendingen bei Freiburg plant Großes: Biocopy will künftige Corona-Mutationen oder zumindest Teile davon vorab finden – und zudem die Wirkung potenzieller Impfstoffe auf diese Mutationen untersuchen. CEO Günter Roth erklärt das Prinzip: „Wir werden teils simulieren und teils messen, welche Mutationen am wahrscheinlichsten auftreten könnten und stellen entsprechende Proteine her. Durch Labortests wollen wir dann künftig Teile oder gesamte Mutationen vorab finden.“