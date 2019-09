Biontech-Einstieg mit 50 Millionen Warum Bill Gates auf Biotech aus Mainz setzt

Sie alle glauben an die Vision des Mainzer Biotech-Unternehmens, die Krebstherapie zu revolutionieren. Künftig sollen auch noch mehr Anteilseigner von Biontech profitieren können, das in Mainz unter der Adresse „An der Goldgrube 12“ residiert. Offensichtlich plant das Unternehmen, wie am Markt spekuliert wird, schon in den nächsten Wochen einen Börsengang in den USA. „Biontech kann zum Amazon der Biotechbranche werden“, wirbt Haupteigentümer Thomas Strüngmann schon seit längerem.