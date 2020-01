Bird, Lime, Voi, Tier Wer gewinnt den Wettkampf der E-Scooter-Verleiher?

Pionier in Deutschland ist dabei das frisch verkaufte Circ: Erst vor einer Woche hatte das Unternehmen Stunden-, Tages-, Wochen- und Monatspässe mit Freiminuten vorgestellt. Lime bietet ähnliches bereits in Wien an. Auf Anfrage der WirtschaftsWoche teilte der US-Anbieter mit, seinen „Lime Pass“ in Kürze auch in Deutschland anzubieten. Tier bietet seit neuestem ebenfalls Monatspakete an, bei denen zumindest die Entsperrgebühr vor jeder Fahrt wegfällt.