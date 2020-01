Bird, Lime, Voi, Tier: Wer gewinnt den Wettkampf der E-Scooter-Verleiher?

Zwar beteuern alle Start-ups, sich auf profitable Standorte konzentrieren zu wollen. Im Ringen um Marktanteile und Bekanntheit treiben sie aber ungebrochen ihre Expansion voran. Der Wettbewerb hat auch Kleinstädte erreicht. So ist in dieser Woche mit Voi vor wenigen Tagen der zweite Anbieter in Fürth gestartet. Besonders offensiv expandiert Tier Mobility: Das Berliner Unternehmen hat seine grünen Tretroller bereits in 33 deutschen Städten platziert. Allein in diesem Jahr kamen – trotz des trüben Januarwetters – schon sechs hinzu. Bei Voi und Lime sind es knapp halb so viele deutsche Standorte, Circ ist in zehn Städten aktiv.