Bis 2030: Deutsche Post investiert Milliarden in Klimaschutz

Die Deutsche Post will bis 2030 rund sieben Milliarden Euro für Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen des Klimagases CO2 ausgeben. Die Gelder sollen vor allem für alternative Kraftstoffe im Luftverkehr, den Ausbau der emissionsfreien E-Fahrzeug-Flotte und in klimaneutrale Gebäude ausgegeben werden, teilte der Konzern am Montag mit.