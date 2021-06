Bis zu 400 Millionen Euro Emissionsvolumen Mister Spex will am 2. Juli an die Börse

Laut Handelsregister steigerte Mister Spex seinen Umsatz im Jahr 2020 um knapp 21 Prozent auf 144,6 Millionen Euro und erzielte einen Jahresfehlbetrag in Höhe von sieben Millionen Euro. Zudem wechselte das Unternehmen seine Rechtsform von der AG in eine SE. Zu den Investoren von Mister Spex zählen unter anderem der Technologieinvestor Scottish Equity Partners, eine Tochter der Investmentbank Goldman Sachs sowie der Hamburger Immobilienunternehmer Albert Büll. Unter Führung des heute 83-Jährigen hatte das Unternehmen in einer Finanzierungsrunde 2019/20 rund 80 Millionen Euro in zwei Tranchen erhalten.



Mehr zum Thema: Auch ein anderes deutsches Unternehmen ist momentan dabei seinen Börsengang vorzubereiten: die trendige Onlinemodeplattform About You. Leider werden Privatanleger von der Zeichnung ausgeschlossen. Sie können erst kaufen, wenn der Börsenhandel startet – sollten das aber nicht zu jedem Preis.