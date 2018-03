WirtschaftsWoche: Herr Wambach, große Vermögensverwalter wie Blackrock oder Vanguard halten immer größere Anteile an börsennotierten Unternehmen. Was stört Sie daran?

Achim Wambach: Ich vergleiche das ganz gerne mit der Deutschland AG, wo auch alle möglichen Akteure untereinander verwoben waren. So sehr vernetzte Unternehmen sind aber Sand im Getriebe der Volkswirtschaft. Wie stark dieser Sand Reibung verursacht, die Diskussion läuft noch.