Blitzschnelle Logistik Hamburger Hafen plant Container-Transport per Hyperloop

Das Joint Venture namens Hyperport Cargo Solutions soll in einem ersten Schritt bis zum Jahr 2021 einen Übergabepunkt an einem Seeterminal im Hamburger Hafen entwickeln. Das ist eine Art Rangierbahnhof, an dem die Container in eine noch zu entwickelnde Transportkapsel übergeben und in das Röhrensystem weitergeleitet werden. Für den Testbetrieb will das Unternehmen zudem eine 100 Meter lange Röhrenstrecke bauen, um die Beschleunigung der Container-Transportkapsel zu erproben.