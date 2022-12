Block House, L'Osteria, Five Guys & Co. Diese Restaurantketten haben Appetit auf Wachstum

Auch andere Restaurant- und Snackketten setzen auf Expansion. So will McDonald’s-Rivale Burger King an Tankstellen und Bahnhöfen mit To-go-Konzepten experimentieren. Er sehe „erhebliches Wachstumspotenzial“ für solche Formate, sagte Deutschlandchef Cornelius Everke vor einigen Monaten der WirtschaftsWoche. Und der Burger-Spezialist Five Guys, der bislang 36 Restaurants in Deutschland betreibt, will im kommenden Jahr fünf bis zehn neue Standorte in Metropolen eröffnen. „Zusätzlich arbeiten wir aber auch immer an besonderen Standorten wie zum Beispiel in Designer-Outlets, Flughäfen oder auch Bahnhöfen“, sagt ein Sprecher. An Verkehrsstandorten, Einkaufszentren und City-Lagen will auch die Bäckereikette Kamps ihre Präsenz „gezielt aber wohl überlegt ausbauen, sowie bestehende Standorte modernisieren“.