Bonus für Vorstände Keine Boni mehr, bis die Bahn wieder pünktlich kommt!

Und doch führen derartige Sonderzahlungen den Anreizgedanken bei der Bahn komplett ad absurdum. Und damit erzwingen sie auch die Frage nach der Legitimität der Boni. Denn der Konzern, der noch immer vollständig im Besitz des Staates ist, hat zu allererst das Ziel zu verfolgen, den Bürgerinnen und Bürgern dieses Staates einen adäquaten und qualitativ hochwertigen Service zu liefern. Und genau dieses Ziel verfehlt die Bahn seit Jahren in immer eklatanterer Weise.



In einem Land, in dem nur noch jeder zweite Zug sein Ziel pünktlich erreicht, in dem Ausfälle wegen Personalmangels, Mängeln an Loks und Wagons, an Schienen und Weichen und Bahnhöfen inzwischen landauf, landab von der seltenen Ausnahme zur traurigen Alltagsrealität geworden sind, kann die Leistung des Konzerns und seiner Vorstandsetage schlicht nicht mehr als bonifizierbar bewertet werden.