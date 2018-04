Airbnb ist durch Todesfälle in die Schlagzeilen geraten, bei denen deutlich wurde, dass die Plattform keinerlei Haftung übernimmt. Eine Touristin erlag 2013 in ihrer Unterkunft in Taiwan einer tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung. Im selben Jahr wurde der Vater eines US-Journalisten in Texas von einem Baum erschlagen, als er sich an auf die daran angebrachte Schaukel setzte. Airbnb schickt natürlich keine Prüfer zu den Anbietern, die Sicherheitsstandards testen würden.