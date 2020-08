Boom der Heim-Schwimmer Pools sind das neue Toilettenpapier

Aber viele trauen sich das Selbermachen zu. Jetzt noch mehr als zuvor?

Ja. Es gibt viele, die trauen sich da ran. Ich merke auch an den Anrufen, die bei mir reinkommen, dass die Zahl derjenigen gestiegen ist. Es gibt viele, die haben sich ein solches Set gekauft und an irgendeinem Punkt kommen sie nicht weiter. Dann rufen sie bei mir an und fragen, ob man nicht helfen, unterstützen könnte bei der Montage. Diese Anfragen haben sich in den vergangenen Monaten ebenso gehäuft. Aber die muss ich freundlich ablehnen.