Boomende Branche Zentralverband des Deutschen Handwerks hebt Umsatzprognose an

BerlinDer Boom im Handwerk kennt kein Ende. Die Branche hebt deswegen ihre Umsatzprognose für das laufende Jahr deutlich an. Erwartet wird nun ein Plus von 5 Prozent. Das geht aus dem Herbst-Konjunkturbericht des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorlag. Im Frühjahr hatte der Verband noch ein Umsatzwachstum von rund 3 Prozent erwartet.