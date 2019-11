Boris Becker „Der Mann braucht derzeit offensichtlich jeden Cent“

Im Ausland, zumal in England, hat Becker einen guten Ruf als Tennisexperte, in Deutschland dagegen hat er es schwer. Trauen Sie ihm hierzulande noch einen Imagewechsel zu? Was müsste er dafür tun?

Auch hier denke ich wieder an Lothar Matthäus, dem es ähnlich ergangen ist. Grundsätzlich traue ich jedem ehemaligen Sporthelden einen Turnaround zu. Sportliche Erfolge als Trainer oder in einer anderen Funktionärsrolle im Tennis wären in seinem Fall am glaubwürdigsten.



Boris Becker oder Liverpool-Coach Jürgen Klopp, der unter anderem für eine Automarke wirbt: Wer könnte eher in die Fußstapfen von Franz Beckenbauer treten? Der „Kaiser“ ist während seiner langen Karriere ja dutzendfach in Werbekampagnen aufgetaucht.

Wenn die Qualifikation hierfür lauten würde, dass man Skandälchen und Skandale überstehen muss, wäre Boris Becker in der Tat der ideale Kandidat für die Nachfolge Beckenbauers als langjährige, deutsche Werbeikone. Aber darum geht es ja nicht. Für mich hat deshalb Jürgen Klopp im Vergleich die Nase in Sachen Werbung heute und auch zukünftig deutlich vorn.