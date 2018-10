Branche liegt im Sterben Videotheken versinken in der Bedeutungslosigkeit

Andere Experten halten hingegen die Internet-Konkurrenz für den Hauptgrund des Niedergangs. Florian Kerkau von der Strategieberatung Goldmedia sagt, durch die Online-Anbieter hätten stationäre Verleiher ihre Existenzberechtigung am Markt verloren. „Das Geschäftsmodell der Videotheken wurde eins zu eins ins Internet übertragen. Anstatt in ein Geschäft zu gehen, eine DVD auszuleihen und später zurückbringen zu müssen, reichen heute ein paar Klicks.“

Hermann-Dieter Schröder vom Hans-Bredow-Institut an der Hamburger Universität sieht es ähnlich. „Videotheken werden durch Online-Dienste substituiert“, sagt er. Früher sei ihr Vorteil gewesen, dass Konsumenten den Zeitpunkt für eine Filmsichtung selbst wählen konnten, unabhängig vom Fernsehprogramm. „Durch das Internet ist das zur Selbstverständlichkeit geworden.“ Und die Perspektiven? „Bleiben düster“, sagt Experte Kerkau. „Der Videothekenmarkt wird in der Bedeutungslosigkeit versinken.“ Fachmann Schröder meint gar, in zehn Jahren werde die Zahl der Videotheken in Deutschland gegen null tendieren. „Die Branche liegt im Sterben.“