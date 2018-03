Branchenbündnis Mofair: Wettbewerber kritisieren Deutsche Bahn wegen Beinahe-Unfällen

Die Deutsche Bahn weist die Anschuldigungen „entschieden zurück“, so ein Sprecher gegenüber der WirtschaftsWoche. „Ein sicherer Bahnbetrieb steht für uns an oberster Stelle.“ Deshalb investiere das Unternehmen „fortlaufend in die Modernisierung und Sanierung der Eisenbahninfrastruktur.“ Allein in diesem Jahr seien es 9,3 Milliarden Euro. Auch bei den Stellwerken setze das Unternehmen auf moderne Technik. „Ältere Anlagen werden systematisch nachgerüstet oder ausgetauscht.“