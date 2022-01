Im Gegensatz dazu kann das Preis-Leistungs-Verhältnis von Apple TV+ die Verbraucher nicht überzeugen, dies wird eine Rolle dabei spielen, dass weniger Verbraucher ein Abonnement von Apple TV+ in Betracht ziehen. Eine Ausnahme des Zusammenhangs zwischen dem wahrgenommenen Preis-Leistungs-Verhältnis und der Anzahl jener Verbraucher, die einen Streaming-Dienstleister in Betracht ziehen, bildet der Anbieter Sky. Obwohl das Preis-Leistungs-Verhältnis von Sky in den Augen der Verbraucher nicht die Stärke des Streaming-Dienstes ist, wird der Sender von verhältnismäßig vielen Verbrauchern in Betracht gezogen.