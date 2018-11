Im europäischen Ausland sorgt Ryanair ebenfalls für Negativschlagzeilen. Zuletzt beispielsweise in Frankreich, als eine Maschine der Fluggesellschaft beschlagnahmt wurde, weil Ryanair dem französischen Staat Geld schuldete. Dennoch bewerten in Frankreich Kenner der Marke diese milder als in Deutschland oder im Vereinigten Königreich. Allerdings kommt die Marke auch im Vereinigten Königreich verhältnismäßig schlecht weg, vor allem im Vergleich zum dort heimischen Billigflieger Easyjet. Der Abstand zwischen den beiden Marken beträgt dort 47 Indexpunkte. Aber auch Deutsche und Franzosen bewerten Easyjet positiver als Ryanair. In allen drei Ländern sind sich die Kenner der jeweiligen Marke einig, dass Preis und Leistung bei Easyjet in einem besseren Verhältnis stehen als bei Ryanair.