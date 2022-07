Sowohl Audi als auch Hornbach können mit ihren Podcasts die Corporate Podcast-Interessierten überzeugen: Jeweils rund ein Viertel der Podcast-Interessierten ziehen Audi und Hornbach für ihren nächsten Auto-Kauf beziehungsweise Baumarkteinkauf in Betracht. Diese Werte sind jeweils signifikant höher als jene der Gesamtbevölkerung. Das Image beider Unternehmen ist unter Corporate Podcast-Interessierten ebenfalls sehr gut, nahezu die Hälfte der Zielgruppe hat einen positiven Eindruck der Marke Audi, in der Gesamtbevölkerung liegt das positive Markenimage dagegen bei 38 Prozent. Auch Hornbach überzeugt seine Hörer: 35 Prozent der Zielgruppe haben einen positiven Eindruck vom Baumarkt-Riesen, verglichen mit 31 Prozent in der Gesamtbevölkerung.