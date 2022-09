Der aktuelle YouGov Report „Global Gambling 2022: The consumer view in the gambling debate“ setzt sich mit der Wahrnehmung von (Online-) Glücksspiel, Sportwetten und Lotterien in 18 Ländern weltweit auseinander. Anhand der Ergebnisse der internationalen Studie sowie von Daten unseres Markenmonitors YouGov BrandIndex werfen wir einen Blick auf die Einstellungen deutscher Verbraucher.