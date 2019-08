Was Frankfurt mit attraktivem Fußball und einem als gut empfundenen Management geschafft hat: Die Menschen mögen den Verein. Genauer fragen wir im BrandIndex: Welchen Verein empfinden sie grundsätzlich als sympathisch, unabhängig davon, ob Sie von einem bestimmten Club Fan sind? Und auch hier geht es für die Eintracht, im Vergleich zum Zeitpunkt vor einem Jahr, steil bergauf. Nur der BVB und Bayern München werden aktuell noch häufiger genannt. Von den beiden größten Vereinen in Deutschland abgesehen gilt die Eintracht also als der sympathischste Fußballclubs Deutschlands.