Brandindex Die GenZ auf Reisen: Darauf legen junge Erwachsene im Urlaub wert

Unsere aktuelle Reisestudie zeigt, dass die Reiselust der 18- bis 24-Jährigen nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ungebrochen ist. Im internationalen Vergleich zieht es die deutsche GenZ besonders häufig in die Ferne, die Hälfte plant in den nächsten 12 Monaten Urlaub im Ausland zu machen, und ein Viertel plant sogar mehrere Trips in diesem Zeitraum. Urlaub in Deutschland steht etwas weniger hoch im Kurs. Auch ist die Zielgruppe bereit, in das Reiseerlebnis zu investieren: Ein Fünftel der GenZ plant in den nächsten zwölf Monaten mehr für Reisen auszugeben als zuvor, der höchste Anteil unter allen untersuchten Altersgruppen. Doch zeigen die Daten des Reports auch, dass hohe Reisekosten das häufigste Reise-Hindernis für diese Zielgruppe sind.