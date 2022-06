Das Resultat von langfristigem Sponsoring und dauerhafter Präsenz im Gaming-Sektor zeigen die Erfolge von Mercedes und BMW. Mercedes wurde 2017 Partner der ESL (Electronic Sports League), investierte anschließend in E-Sport-Teams und wurde 2020 der exklusive Automobilpartner der globalen League of Legends E-Sport-Events. Auch BMW hat sich erfolgreich in der Gaming-Branche platziert – das Unternehmen sponsort mittlerweile sechs der weltweit führenden E-Sport Teams. Mit dieser Einbindung in erfolgreiche Gaming-Franchise und E-Sport Teams haben die Automobil-Hersteller vollen Erfolg und können die Zielgruppe der E-Sport Fans gut ansprechen. Ungefähr ein Fünftel der Zielgruppe plant in den nächsten zwölf Monaten ein neues Auto zu kaufen und für den nächsten Autokauf ziehen E-Sport-Fans am häufigsten BMW und Mercedes Benz in Betracht. Auch bei konkreten Kaufplänen stehen die Automobil-Hersteller ganz oben auf der Wunschliste der Zielgruppe.