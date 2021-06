Die Einschaltquoten sind ein guter Indikator dafür, wie unterschiedlich Männer- und Frauensport wahrgenommen wird, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das zeigt unsere Analyse „Women in Sport Report 2021 – The growth in women’s sport – and what it means for marketers“, für die wir kürzlich rund 16.000 Personen in 13 Märkten weltweit befragt haben.



40 Prozent der weltweit Befragten geben an, Profisport der Männer zu verfolgen. Ungefähr die Hälfte, 19 Prozent, sagen das für den Profisport der Frauen. Einen Unterschied gibt es auch zwischen den Geschlechtern der Zuschauer: Frauen verfolgen generell deutlich weniger Profisport, der Unterschied zwischen dem Konsum von Profisport der Männer und Frauen ist unter ihnen aber deutlich geringer ausgeprägt als bei den Männern. Man könnte auch sagen: Frauen interessieren sich zwar nicht gleich stark, aber doch deutlich ausgeglichener für Männer- und Frauen-Profisport als die männlichen Zuschauer.