Unsere Daten lassen den Schluss zu, dass die Mobilitätswende – und damit die Mobilitätsanbieter – deutliche Hürden zu überwinden hat, darunter:

• fehlende Möglichkeiten/Infrastruktur: Viele Mobilitäts-Services werden meist nur oder vorwiegend in Ballungszentren angeboten und selbst dort teilweise nur in bestimmten städtischen Bereichen. Entsprechend zeigt YouGov Profiles, dass Mobility-Services im ländlichen Umfeld signifikant seltener genutzt werden als im städtischen Umfeld. Die Ausgangslage für den ÖPNV scheint im Vergleich deutlich besser als oft wahrgenommen: Fast die Hälfte der Deutschen ist mit der Infrastruktur des ÖPNV am eigenen Wohnort zufrieden - demgegenüber stehen allerdings 39 Prozent, die unzufrieden sind. Die Ausgangslage für den ÖPNV scheint allerdings nicht so schlecht, wie oft wahrgenommen: Fast die Hälfte der Deutschen ist mit der Infrastruktur des ÖPNV am eigenen Wohnort zufrieden – demgegenüber steht ein fast gleich hoher Anteil (40 Prozent), der unzufrieden ist.

• Fragmentierung des Angebots: Es scheint zu viele Einzel-Apps zu geben. Überregionale Plattformlösungen im Zusammenschluss von verschiedenen Anbietern können den Verbrauchern die Suche und Nutzung der Angebote vereinfachen.

• fehlende Kommunikation: Der Gedanke an die Mobilitätswende löst bei jeweils knapp einem Viertel der deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern Sorge bzw. Unsicherheit aus. Allerdings verbindet auch jeder Fünfte Neugier mit dem Thema.

• Gewohnheit der Verbraucher: Drei Viertel der Deutschen glauben an die Zukunft des Autos, zwei von fünf sind nicht der Ansicht, dass künftig weniger Auto gefahren würden. Hierzu passt, dass der wichtigste Grund für die fehlende Nutzung einer Mobilitäts-App in den vergangenen zwölf Monaten die Nutzung eines Autos war.