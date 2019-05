Um diese Platzierung wird Audi allerdings beneidet – vom Mutterkonzern Volkswagen. Der landet auf Platz 536 des mehr als 1200 Marken umfassenden Rankings. Und damit in einem Bereich, in dem sich eher die Marken tummeln, die nicht unbedingt so viele Menschen kennen. Der Diesel-Skandal und die Umstrukturierungen dürften VW die Mitarbeiter-Suche also noch erschwert haben.



Auch international haben wir die Marken nach ihrer Attraktivität als potenzieller Arbeitgeber bewerten lassen. Auffällig ist:



- In den USA schaffen es Amazon, Netflix und Google in die Top Ten. In Deutschland kommt nur Google annähernd in diese Region.

- In Großbritannien, Australien und Indien erreicht Mercedes-Benz eine deutlich höhere Punktzahl als in Deutschland.

- In Indien sind es die IT-Konzerne, die sich als Arbeitgeber einen Namen machen. Von den zehn Top-Ten-Marken haben acht etwas mit IT-Software oder Hardware zu tun. Mit riesigem Abstand auf Platz 1: Google.

- Während Huawei in Deutschland in Verdacht steht, Daten über das 5G-Netz an die chinesische Regierung weiterzugeben, belegt die Marke im Heimatland China den zweiten Platz in Sachen Arbeitgeberattraktivität. Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas schafft es in China in die Top Ten.