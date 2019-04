BrandIndex: Fußball-Fans: Worin sich Frauen von Männern unterscheiden

Eine Erkenntnis: Die Fußball-Fans scheinen großes Interesse an Lebensfreude zu haben. Tendenziell gehen sie lieber als die weibliche Vergleichsgruppe in angesagte Bars und Restaurants, sind eher bereit Geld für gutes Bier und guten Wein auszugeben, sind lieber in der Freizeit aktiv und geben häufiger an, ihre Freizeit sei ihnen heilig und dass ihnen Zeit wichtiger sei als Geld. Auch kochen sie häufiger gerne für sich und andere.



Zudem sind die weiblichen Fußball-Fans tendenziell patriotischer als die die weibliche Vergleichsgruppe. Sie sind eher stolz, deutsch zu sein, kaufen lieber „Made in Germany“ und bei deutschen Unternehmen. Und: Frauen, die das Kriterium „Fußball-Fan“ erfüllen, sind im Schnitt etwas jünger.