Vielleicht erweise ich den älteren Semestern hier einen Bärendienst. Schließlich sagen drei Viertel der Deutschen ab 50, dass sie sich von Werbung bombardiert fühlen. Trotzdem will ich eine Lanze für mehr Werbung für diese Zielgruppe brechen – mit Betonung nicht auf „mehr Werbung“, sondern auf „für diese Zielgruppe“. Denn bisher gilt allgemein als werberelevant die Bevölkerung im Alter von 18- bis 49 Jahren. Nur wenige Marken haben eine klare Strategie für die Ansprache der Generation 50+.



Das muss sich ändern. Nicht, weil ich es für richtig halte, sondern gezwungenermaßen. Die 18- bis 49-Jährigen sind nämlich inzwischen eine Minderheit. In der Nachkriegszeit machten sie die größte Bevölkerungsgruppe aus, aber es ist kein Geheimnis, dass die Alterspyramide immer weniger einem Tannenbaum, mit vielen Jüngeren an der Basis und wenigen Älteren an der Spitze, sondern eher einem Dönerspieß gleicht – unten weniger Junge, ober mehr Alte.