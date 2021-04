Mit unserem Zielgruppensegmentierungs-Tool YouGov Profiles haben wir uns angeschaut, welche Serien aus einer langen Liste deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher in den vergangenen zwölf Monaten gestreamt haben. Nur House of Cards, Akte X, Designated Survivor und allen voran Star Trek: Discovery wurden öfter genannt als The Mandalorian. Die Serie dürfte für viele ein Grund gewesen sein, ein Disney+-Abo abzuschließen, denn keine andere von uns abgefragte Serie wurde von Disney-Kunden häufiger gestreamt. Sechs Prozent von ihnen haben sie gesehen. Innerhalb von Disney+ auf Rang zwei der Beliebtheitsskala landet die Marvel-Serie WandaVision, gefolgt von Akte X, wobei es letztere auch anderswo zu sehen gibt.